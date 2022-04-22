Marmaris'te 200 kamyon balçık çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te 200 kamyon balçık çıkarıldı

22.04.2022 17:17
Marmaris'te 200 kamyon balçık çıkarıldı

İçmeler'deki dere ve kanallarda 4 gün süren temizlik çalışmasında yaklaşık 200 kamyon balçık çıkarıldı.

İçmeler'deki dere ve kanallarda 4 gün süren temizlik çalışmasında yaklaşık 200 kamyon balçık çıkarıldı. Marmaris Belediyesi ve MUSKİ ekiplerinin birlikte yaptığı çalışma bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.

Geçtiğimiz yaz yaşanan yangının ardından sel felaketine maruz kalan İçmeler Mahallesi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi ekipleri, seller nedeniyle balçık dolan dereleri temizlerken, İçmeler rahat bir nefes aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ'nin de destek verdiği çalışmalar 4 gün sürdü. Marmaris Belediyesi'nin 15 ve 22 tonluk paletli ekskavatör, 1 kepçe, 4 kamyon ve 6 personelle yer aldığı temizlik çalışmasına MUSKİ de iş makineleriyle katıldı. İki kurumun ortak çalışması neticesinde dere ve kanallar balçık, çamur ve atıktan kurtarıldı. Yapılan çalışmada yaklaşık 200 kamyon atık çıkarıldı.

Sezon hazırlıklarının devam ettiği İçmeler'de denetimlerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Yangın ve seller nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan İçmeler'i sorunlarından kurtarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Fen, Destek Hizmetleri müdürlüğümüz ile MUSKİ ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmada da dere tabanında biriken miller temizlenerek kötü koku ve görüntünün önüne geçildi" dedi.

Belediye Başkanı Oktay, ilçe genelindeki derelerde Marmaris Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasına devam ettiğini de sözlerine ekledi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

YORUMLAR
500
Marmaris'te halk plajları yaza hazırlanıyor Marmaris'te halk plajları yaza hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi, Marmaris, İçmeler, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 200 kamyon balçık çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:23:46. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te 200 kamyon balçık çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement