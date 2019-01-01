Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 2019'a Görkemli Giriş

Marmaris'te 2019'a Görkemli Giriş

53 dakika önce

Marmaris yeni yıla yağmurun altında girdi.

Marmaris'te 2019'a Görkemli Giriş, System.String[]
Marmaris yeni yıla yağmurun altında girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistler ve ilçe yaşayanları kent merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Havai fişek gösterisiyle meydanda coşku doruğa ulaştı.

Marmaris yeni yıla yağmurlu havada girdi. Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Akşam saatlerinde başlayan konser ve gösterilere yağmura aldırış etmeyen yerli, yabancı turistler ve ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Meydandaki kalabalık yeni yıla saniyeler kala hep birlikte 10'dan geri sayarak 2019'a giriş yaptı. Havai fişek gösterisinin başlamasıyla coşku doruğa çıktı. Meydanda bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, ilçe yaşayanları ve turistlerin yeni yılını kutladı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi

Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:52:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 2019'a Görkemli Giriş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]