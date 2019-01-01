Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 2019'a Görkemli Giriş

Marmaris'te 2019'a Görkemli Giriş

16 dakika önce

- Marmaris'te 2019'a görkemli girişMUĞLA - Marmaris yeni yıla yağmur altında girdi.

- Marmaris'te 2019'a görkemli giriş

MUĞLA - Marmaris yeni yıla yağmur altında girdi. Yağmura aldırış etmeyen turistler ve ilçe yaşayanları kent merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Havai fişek gösterisiyle meydanda coşku doruğa ulaştı.
Marmaris yeni yıla yağmurlu havada girdi. Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Akşam saatlerinde başlayan konser ve gösterilere yağmura aldırış etmeyen yerli, yabancı turistler ve ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Meydandaki kalabalık yeni yıla saniyeler kala hep birlikte 10'dan geri sayarak 2019'a giriş yaptı. Havai fişek gösterisinin başlamasıyla coşku doruğa çıktı. Meydanda bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, ilçe yaşayanları ve turistlerin yeni yılını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

19 Mayıs, Marmaris, Yerel
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