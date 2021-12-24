Marmaris'te 2022'de turist yoğunluğu bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde, fuarlarda bölgeye gösterilen ilgi ve yurt dışından yapılan ön rezervasyonlar, turizmcilerin 2022 sezonuna yönelik beklentilerini artırdı.

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan Marmaris Turizm Üst Kurul delegeleri, İçmeler Mahallesi'ndeki belediye toplantı salonunda bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarını ve beklentilerini ele aldı.

Toplantıya başkanlık eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, salgından en çok etkilenen turizm sektörü için yılın muhasebesini ve gelecek yılın hazırlıklarını masaya yatırdıklarını söyledi.

Turizmi 2022'de nelerin beklediğine ilişkin görüşlerin de paylaşıldığını belirten Oktay, "Toplantıda 2021 yılı turizm sezonunu değerlendirdik, sektör temsilcisi arkadaşlar ve oda başkanlarımızla 2022 yılına dair görüşlerimizi paylaştık. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki bizim için parlak bir yıl olmadı. 2022 yılında turizmin iyi geçeceğini, geçen yılların açığını kapatacağımızı öngörüyoruz. Hepimizin beklentisi bu yönde." diye konuştu.

Toplantıya, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin'in yanı sıra sektör temsilcileri katıldı.