Marmaris'te 23 Nisan balkonlarda kutlandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarıyla birlikte balkonlardan kutladı.

Marmaris'in mahalle ve sokak girişlerine üç gün önceden dev Türk bayrakları asıldı. Apartman ve evlerin balkonları ile pencereleri, Türk Bayrağı ve Ulu Öndere Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle süslendi. Tepe Mahallesi sakinleri, saat 12.00 sıralarında balkon ile pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından marşlar ve müzikler eşliğinde çocuklarıyla birlikte Türk bayrağı sallayarak şarkılar söyledi. Çalınan hareketli müzikler eşliğinde ebeveynler ve çocuklar balkonda oynadı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Tepe Mahallesi 36 Sokak'ta karşılıklı 3 ayrı apartmanın sakinleri, 23 Nisan kutlamalarının yanında, bugün 10 yaşına basan Emine Koyunbakan'ın doğum gününü de kutladı. Emine Koyunbakan, "Şu an çifte mutluluk yaşıyorum. Sanki okulda gibiyim. 23 Nisan biz çocuklara armağan eden Ata'mıza minnettarız" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Tançer de "TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bizim için sokağa çıkma kısıtlaması olması önemli değil, her koşulda kutlarız" dedi.

Türkiye'de ilk defa 7 yıl önce bin kişinin oturduğu 105 Sokak'ta imece usulü hazırlıklarla kutlanan 23 Nisan, bu yıl aynı coşkuyla balkon ve pencerelere taşındı. Sokağa dev Türk Bayrağı asan vatandaşlar, marş ve müzikler eşliğinde Türk Bayrağı sallayarak günü kutladı.