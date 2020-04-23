Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika

Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, çocuklar olmadan gerçekleştirildi.

Marmaris'te 23 Nisan kutlamaları, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, çocuklar olmadan gerçekleştirildi.


Tören Marmaris Atatürk Meydanında sabah saat 09.00 da gerçekleşti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı törende çelenk sunma merasiminden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için Bir dakikalık saygı duruşu ardından istiklal marşı okundu. Salgın dolayısıyla sosyal mesafe kuralları uyularak düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gönderdiği Bayram mesajı tören sunucusu öğretmen tarafından okundu.


Tören sırasında çocuk marşları ve Marmaris'te okuyan bir öğrencinin şiiri megafondan verildi.


Marmaris ilçesinde bulunan okulların ilköğretim öğrencileri 23 Nisan mesajlarını öğretmenlerine öğretmenleri de İlçe milli eğitim müdürlüğüne teslim ettiler. Yüzlerce mesaj teker teker basılıp balonlara asıldı. Tören bitiminde Atatürk anıtının önünden mesajlı balonları gökyüzüne bıraktılar.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara güzel bir gelecek sunmak için çok çalışıyoruz. Önümüzde ki yıl sağlıkla coşkuyla kutlayacağız" dedi.


Gün içinde saat 13.00- 15.30 arasında ilçede ki tüm okullarda çocuk marşları çalınacak. Akşam 21.00 de yine ilçe merkezi ve mahallerindeki tüm okullarda İstiklal Marşı megafondan verilecek. - MUĞLA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:08 Kaynak: İHA

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