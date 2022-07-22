Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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