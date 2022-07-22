Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.07.2022 10:21
Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Marmaris'te 86 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris'te 86 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement