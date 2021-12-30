Marmaris'te, 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü (2) - Son Dakika

MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi, devam eden sağanak ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmaris'te sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte 170 kilogram yağmurun düştüğü Marmaris'te bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Dün sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bozburun, İçmeler ve Hisarönü ve Siteler mahallelerinde olumsuzluklar yaşandı. Öte yandan yaz aylarında yangının meydana geldiği bazı bölgelerde ağaçların yanmasıyla tepelerden inen yağmur ve kaya parçaları nedeniyle yollar kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri, 24 saat mesai yaparak sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştı" denildi.

SIKINTILI NOKTALARA MÜDAHALEBelediye ekiplerinin ilk andan itibaren sorunlara müdahale ettiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca " İtfaiye Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), jandarma ve polis ekipleriyle birlikte gece boyunca sıkıntılı noktalarda konuşlanan ekipler yol kapanması, mazgal temizliği, dere yataklarının kontrolü, ağaç devrilmesi, su baskını gibi olaylara gereken müdahaleyi yaptı. Belediye ekipleri, gündüz de aynı mesaiye devam etti. Gün ağarmasıyla birlikte iş makineleri ile temizlik çalışması yapan ekipler su baskını, meydana gelen evlerde suyun tahliyesi için vatandaşlara yardım etti. Ayrıca yağmurla birlikte gelen yaprak, ağaç dalı, çamurlar da gün boyu temizlendi. Ayrıca Ahu Hetman İlköğretim Okulu'nun bahçesine dolan yağmur suyu da duvar delinerek tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.'YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDIM'Açıklamada, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 'ın, "Dün akşam saatlerinden itibaren hem birim müdürlerimiz hem de teknik ekiplerimiz bölgedeydi. Sürekli olarak sıkıntılı noktalar, yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldım. Bazı noktalarda su baskını, yol kapanması gibi sıkıntılar meydana gelse de anında müdahale ederek sorun büyümeden önlendi" ifadelerine yer verildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),