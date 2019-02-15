Marmaris'te 26 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
57 dakika önce
Marmaris'te yaşayan 26 yaşındaki Şeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Marmaris
'te yaşayan 26 yaşındaki Şeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Marmaris'te 26 yaşındaki Şeref Dede evinde ölü bulundu. Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermedi. Arkadaşları kontrol için, Dede'nin Beldibi
Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca arkadaşalar polise haber verildi. Eve gelen polis ekipleri, Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemelerde Dede'nin öldüğü tespit edildi.
Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 Kaynak: İHA
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