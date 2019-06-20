Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi
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Marmaris'te 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi

47 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı işletmeciye ait 3 otelde ve içki satışı yapan bir firmanın deposuna yapılan baskınlarda toplam 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris'te 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı işletmeciye ait 3 otelde ve içki satışı yapan bir firmanın deposuna yapılan baskınlarda toplam 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi. İçkilerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla işletmecisinin aynı olduğu 3 otelde sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 14 Haziran Cuma günü üç otele şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında otellerin bodrum katlarına gizlenmiş 1 bin 325 şişe votka ve 397 şişe viski olmak üzere toplam 1 bin 722 şişe sahte içki ele geçirildi. Baskında otel mesul müdürü M.A. (40) gözaltına alındı. 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamında işlemlerinin ardından M.A. serbest bırakıldı.
Polis, 17 Haziran günü de Tepe Mahallesi'nde bulunan toptan ve perakende içki satışı yapan firmaya sabah saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan aramalarda mekanın iç kısmında ayrı bir odaya gizlenmiş 1 bin 998 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili işletmeci M.E. (65) gözaltına alındı. M.E. de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 3 bin 730 şişe sahte içki imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden bir yetkili, "Son 10 gün içinde Marmaris'te bir seferde 6890 ve 3720 olmak üzere toplam 10610 şişe gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi. Ülkemizin ekonomisine zarar veren, insan sağlığı ile oynayan kişi ve kişiler ile ilgili vatandaşlarımızdan ihbarlarıyla desteğini bekliyoruz. Suç ve suçluyu önlemek tek güvenlik güçleri ile olmaz. Operasyonlarımız artarak devam edecektir" dedi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Muğla, Marmaris, Güncel
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