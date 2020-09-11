Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi - Son Dakika

Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi

MARMARİS'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi.

Marmaris'in oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nde 2 ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde 1 olmak üzere toplam 3 restoran koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle mühürlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, alınan karar ile bugün 18.00'da zabıta ekipleri polis eşliğinde eş zamanlı olarak üç mekanda bozulacak yiyecekleri çıkarttıktan sonra mühürleme yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kararlarını uymamaktan mekanların 24 saatliğine mühürlendiği öğrenildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre kurallara uymayan işletmelere bir gün, ikinci kez tekrar da 3 gün ve üçüncü ihlal de sınırsız mühürleme yapılarak ruhsatının iptal edileceği bildirildi. Önümüzdeki günlerde 4 mekanın daha 24 saatliğine mühürleneceği bildirildi.