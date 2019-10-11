Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı
Son Dakika Güncel Marmaris'te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Marmaris'te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 30 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Marmaris'te 30 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 30 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.


Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Savaş Bayar Marmaris Körfezi dışında avlanırken oltasına 30 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı. Balığı,Marmaris Belediye Marina'da elinde taşıyarak bir restorana götüren Bayar, yol boyunca görenlerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bayar vatandaşların şaşkın bakışları arasında elinde taşıdığı balıkla ilgili olarak "30 yıldır bu mesleği yapıyorum, Marmaris açıklarında yakaladığım balığımın müşterisi hazır" diyerek restorana doğru yürüdü. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Akya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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