Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti

Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti