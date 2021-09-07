Üye Girişi
Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı

07.09.2021 20:05
Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı, System.String[]

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti 20:10 Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti 19:46 Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti 19:33 En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek 19:26 Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 18:52 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi 18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri 17:31 Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
Şenol Güneş'ten sürpriz tercihler! Hollanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu Şenol Güneş'ten sürpriz tercihler! Hollanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum         
19:37
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti         
19:18
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler         
17:53
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük         
16:08
Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış         
15:20
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı         
09:07
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 20:33:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement