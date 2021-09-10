Marmaris'te 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris açıklarında lastik botlar içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki ayrı lastik bot içindeki 36 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı. - MUĞLA

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı lastik bot içindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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