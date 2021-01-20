Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak - Son Dakika
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Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak

20.01.2021 02:42
Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 37 yıldır kömür kullanımının yasak olmasıyla birlikte belediye ekipleri kontrollerini sıklaştırdı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 37 yıldır kömür kullanımının yasak olmasıyla birlikte belediye ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Kömür yakma yasağının uyulduğu ilçede 37 yıldır karbon monoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadı.

Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde oy birliği ile alınan kararla, 13 kırsal mahalle dahil olmak üzere kömür yakılması yasaklanmasına karar verildi. 37 yıldır kömür yakılmayan ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde havanın soğumasıyla ısınma ihtiyacı arttı. Kömür kullanımı şikayetlerin artması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. 3'er kişilik gruplar halinde ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede sivil ve resmi olmak üzere, saat 20.30'dan sonra araçlarla sokak aralarında devriyelerini sıklaştırıldı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelendikleri evlerde kontroller yapıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar kontrol edildi. Aşırı duman gelen binaların yöneticileri ile görüşülerek temizleme yapılması konusunda uyarıda bulunuldu. Geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren başlatılan denetimlerde kömür yakan ev ve apartmana rastlanılmadı. Mart ayına kadar rutin kontrollerin devam edileceği öğrenildi.37 yıldır devam eden bu kararın en güzel yasaklardan biri olduğunu söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Belediye meclisi tarafından alınan bu karar kesintisiz 37 yıldır devam etmektedir. Ekiplerimiz gruplar halinde sivil ve resmi araçlarla denetimlerine başladı. Ayrıca anonslarla uyarılar yapılmaktadır. Son bir hafta içinde akşamları hava sıfır dereceye kadar düştü. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Genelde naylon tarzı şeyler yakıldığı için insanlarımız kömür zannetmektedir. Apartman ve müstakil evlerin bahçeleri, balkonları inceleniyor. Aşırı duman çıkaran bacalar olduğunda yerinde inceleme ardından sahiplerine temizlemesi konusunda uyarıyoruz. Kömür yasağına Marmarisliler uydukları için 37 yıldır zehirlenme ve ölüm vakası yaşanmadı. Kömür yaktıkları tespit edilen kişi ve kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 526 lira para cezası uygulanıyor. Marmaris'in temiz havasına zarar verdirmemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. İlçemizde kalorifer, elektrikli aletler ve odun yakılarak ısınma ihtiyacı karşılanıyor" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Marmaris'te 37 yıldır uygulanan en çevreci yasak - Son Dakika

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