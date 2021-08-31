Marmaris'te 39 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 4 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen toplam 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sabah ve öğle saatlerinde Marmaris açıklarında can Salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca 4 can salı içinde bindirilen toplam 39 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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