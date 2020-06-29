Marmaris'te 4,4 şiddetinde deprem - Son Dakika

Marmaris'te 4,4 şiddetinde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah 07.06'da 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah 07.06'da 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nun verilerine göre, 4,4 şiddetindeki deprem yerin 63.30 metre altında meydana geldi. Deprem, Marmaris2in birçok noktasında hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 07:24 Kaynak: DHA
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