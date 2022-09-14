Marmaris'te 4 bin hektarın kül olmasına sebep olan şahsın 20 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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Marmaris'te 4 bin hektarın kül olmasına sebep olan şahsın 20 yıl hapsi isteniyor

14.09.2022 13:09

Haziran ayında Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının şüphelisi Sacit Ayhan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi. Zanlının babası Kadir Ayhan, yaşanan olay sonrasında oğluyla ilgili, "Ekmek yediğimiz ormanları yaktı. Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" demişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında başlayan ve günler süren yangın sonrasında 4 bin hektarın üzerinde ormanlık alan zarar görmüş, birçok ev de küle dönmüştü. Yangının ardından güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde orman yangınının şüphelisi olarak Sacit Ayhan gözaltın alınmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yangının ardından tutuklanan Sacit Arslan için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Sacit Ayhan için hazırlanan iddianamede 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

"ÖLSEYDİ DE YAKMASAYDI"

Orman yangını şüphelisi Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan yaşanan olay sonrasında gazetecilere verdiği bir röportajda, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız ekmek yediğimiz ormanları yaktı. Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" demişti.

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Muğla haberi | Marmaris yangını şüphelisinin iddianamesi tamamlandı Muğla haberi | Marmaris yangını şüphelisinin iddianamesi tamamlandı Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 4 bin hektarın kül olmasına sebep olan şahsın 20 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 4 bin hektarın kül olmasına sebep olan şahsın 20 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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