Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2) - Son Dakika

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Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)
6 saat önce
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Fırat, İbrahim Kaya ve Suriyeli Enes Asan ise tutuklandı.
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),
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