Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2) - Son Dakika

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2)

6 saat önce

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı (2), System.String[]

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 1'i Suriyeli 4 şüpheliden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Fırat, İbrahim Kaya ve Suriyeli Enes Asan ise tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),


Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
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