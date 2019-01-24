Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Marmaris'te 5.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmaris'te 5.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.30'da Marmaris'te 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 51,33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünün Oniki Adalar olarak belirttiği depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

AFAD, Muğla, Marmaris, 3. Sayfa
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