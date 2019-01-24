Marmaris'te 5.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.30'da Marmaris'te 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 51,33 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise merkez üssünün Oniki Adalar
olarak belirttiği depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:03 Kaynak: İHA
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