Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı- yeniden
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Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı- yeniden

10 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 5 hektar kızılçam ormanı küle döndü.

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı- yeniden, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 5 hektar kızılçam ormanı küle döndü. Alevler, karadan 35 arazöz, havadandan da 12 helikopterin yaptığı toplam 80 sorti ile 200 ton bırakılması sonucu 1, 5 saatte güçlükle söndürüldü.
Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiindeki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hemen bitişikteki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Karayolunda seyir halindeki araç sürücülerinin alev ve dumanları farkedip, ihbarda bulunması üzerine bölgeye, 5'i Muğla, 7'si ise çevre illerden olmak üzere 12 söndürme helikopteri, 35 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve 200 orman işçisi sevk edildi. Jandarma ekipleri de yangın bölgesinde trafik güvenliğini sağlayıp, araçların tek şeritten geçişini sağladı. Yanan çam kozalaklarının patlamasıyla geniş bir alana yayılan alevlere 12 helikopter toplam 80 sorti yapıp, 200 ton su bıraktı. 35 arazöz de karadan alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yol kenarındaki iş yerlerine 500 metre kadar yaklaşması korkuttu. Ekipler, bu bölgede yoğunlaşarak alevlerin önünü kesti. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler 1,5 saatte söndürülürken, 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının, elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.


Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:06 Kaynak: DHA
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