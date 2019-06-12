Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Marmaris'te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı

13 dakika önce

Turizm sezonu öncesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin kaçak ve sahte alkol denetimleri sürüyor.

Marmaris'te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı, System.String[]
Turizm sezonu öncesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin kaçak ve sahte alkol denetimleri sürüyor. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan denetimde tek seferde Muğla'da alınan en yüksek kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Marmaris KOM Grup Amirliği'nin ilçe genelinde yaptığı rutin denetimlerde F.M. isimli toptan alkol satışı yapan şahsın ofisinde denetim gerçekleştirildi. Ofiste kolilenmiş vaziyette 1 litrelik şişelerde sahte-kaçak 60 şişe votka ve 50 şişe cin tespit edildi. İşletme sahibinin alkol toptancısı olması ve başka depoları da olabileceği değerlendirilerek sistem üzerinden yapılan araştırmalarda Marmaris ilçesi Beldibi mahallesinde de bir deposu daha olduğu tespit edildi.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama emri sonrası depoda arama yapıldı. Aramalarda eşitli markalarda bir litrelik şişelerde sahte-kaçak 4 bin 932 şişe Votka, Bin 844 şişe Cin tespit edildi. Ofisteki alkollerle birlikte Toplamda 6 bin 890 şişe votka ve cin türevindeki sahte ve kaçak alkole sayımı yapılarak yedi emin şartlarında el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Narkotik, Muğla, Marmaris, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marmaris'de akılamaz görüntü! Çırılçıplak dolaştı Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı Evlilik teklif ettiği iki kadın sosyal medyada birbirini bulunca gerçek ortaya çıktı Eskişehir'de yıldırım düştü; 55 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]