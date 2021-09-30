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Marmaris'te 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.09.2021 19:11
Marmaris'te 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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