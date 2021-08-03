Marmaris'te altıncı günde yangınla mücadele devam etti - Son Dakika

- Marmaris'te altıncı günde yangınla mücadele devam etti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gündür süren orman yangınıyla ekiplerin cansiperane mücadelesi devam etti. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi.

Marmaris'te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 6'ncı gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürdürüldü. Devletin ilgili tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Hisarönü, Turunç ve Orhaniye Mahallelerinde etkili olan yangınlar önceden tahliye edilen yerleşim yerlerine sıçramadan engellendi.