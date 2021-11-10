Üye Girişi
MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI - Son Dakika

MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI

10.11.2021 19:02

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü kapsamında '10 Kasım Ata'ya saygı' yüzme etkinliği düzenlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü kapsamında '10 Kasım Ata'ya saygı' yüzme etkinliği düzenlendi.

Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunan Altın Sahil'de bugün saat 14.30'da 7 yaşından 50 yaşına kadar vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik grup yüzme etkinliği için bir araya geldi. Etkinlik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla başladı. Etkinlikte konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz '10 Kasım Ata'ya saygı' yüzme etkinliğini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza katkı verdikleri için teşekkür ederim dedi. Aralarında çoğunluğu öğrenci, avukat, doktor, emekli asker ve mühendislerin bulunduğu kişiler, ellerine Türk bayrağı aldı. Grup karada ve denizde 'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz' sloganı attı. Isınma hareketlerinin ardından grup, plajın karşısında bulunan 1,5 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na doğru kulaç attı. Adaya ulaşan kişiler, bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı. Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar destek verdi. Yüzmeyi tamamlayan kişilere belediye tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi. Yarışmaya katılanlar teşekkür belgesi verildi.

MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI
MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI
MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI
MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, 10 Kasım, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı 18:24 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 18:06 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı 17:27 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı 16:58 "Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:22 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü 15:26 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

Son Dakika Haberleri
19:07 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı
18:23 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
18:14 Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı         
19:08
Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı         
18:14
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 19:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: MARMARİS'TE 6. KEZ 'ATA'YA SAYGI' KULACI ATILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement