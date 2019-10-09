Marmaris'te 60 yıllık evli çifte sembolik nikah sürprizi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evliliklerinin 60. yılını geride bırakan Gürler çiftine, çocukları tarafından hazırlanan sürprizle sembolik nikah töreni düzenlendi.

Marmaris'te 60. evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan Mehmet-Mübeccel Gürler çifti, çocuklarının hazırladığı bir sürprizle karşılaştı.

Çiftin çocukları, yakınları ve komşularının katıldığı organizasyonda sembolik olarak nikahı kıyan eşlerin torunu Su Gürler, temsili evlilik cüzdanını da anneannesine verdi. Tazelenen nikahın ardından Gürler çifti ilk dansın ardından çifte telli oynadı.

Eşlerden 84 yaşındaki Mehmet Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürpriz nikah törenine çok sevindiğini ve beklemediği bir anıya sahip olduğunu dile getirdi.

Bugünün aynı zamanda eşinin doğum günü de olduğunu belirten Gürler, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok mutlu oldum. Bize sürpriz oldu. Hayatımda beklemediğim bir anı oldu. Eşim bana yaş günü lazım değil diyordu ama ben hevesle bekliyordum. 60 sene geçmiş. Eşim 19 yaşındayken evlenmiştik. O benim için hep aynı yaşta duruyor."

Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan Gürler, uzun evliliğin sırrının da eşlerin birbirine karşı anlayışlı olmasından geçtiğini vurguladı.

Evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü ailesi ve komşularıyla kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 80 yaşındaki Mübeccel Gürler de hazırlanan sürprizin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Gürler çiftinin kızı Azbiye Gürler ise annesinin doğum gününde sürpriz nikah töreni düzenleyip evliliklerinde 60 yılı geride bırakan anne ve babasıyla gençlere örnek olmak istediklerini belirtti.

Azbiye Gürler, "Biz aslında bu sürprizi onların 50. evlilik yıllarında yapmak istiyorduk ama bu mümkün olmadı. Düşüncemizi 55. evlilik yıllarında da gerçekleştiremedik. Kısmet, 60. yıla nasip oldu. Biz iki kardeşli, küçük bir aileyiz. Yakın çevremizi davet ettik ve bir kutlama yapalım dedik. Gençlere de örnek olsun ki evliliklerini uzun uzun sürdürsünler." şeklinde konuştu.

Gürler çiftinin diğer kızı Fatma Gürler de temsili nikah töreninde kendi düğünü gibi heyecanlı bir gün geçirdiğini dile getirerek, "Güzel bir heyecan, herkese nasip olmasını dilerim." dedi.

Gürler çiftinin bir yakınının nikah töreninin ardından geline hediye olarak merdane takması ise davetlileri gülümsetti.