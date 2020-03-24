Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi - Son Dakika

Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokaklarda yaşayan Mehmet Elidemir (65) belediye personeli tarafından yüzme havuzunda bulunan tesise yerleştirildi.

Marmaris'te 65 yaşındaki evsiz adam tesise yerleştirildi, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokaklarda yaşayan Mehmet Elidemir (65) belediye personeli tarafından yüzme havuzunda bulunan tesise yerleştirildi.

Tepe Mahallesinde sokakta yaşayan Mehmet Elidemir'i gören bir vatandaş, belediye ve polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, 57 sokak üzerinde Elidemir'i kartonun üzerinde uyurken buldu. Ekipler ilk olarak Elidemir'e yemek verdi. Ardından kapalı yüzme havuzu tesislerine getirilen Elidemir, buranın yatakhanesine yerleştirilip, ihtiyaçları karşılandı. Bekar olan Elidemir'in, 25 yıldır Marmaris sokaklarında yaşadığı, alkol problemi nedeniyle mesleği olan fırıncılığı bıraktığı öğrenildi. Tesise yerleştirilen Elidemir, "Zabıta ve polis beni alıp getirdi, karnımı doyurdu. Benim ihtiyaçlarımı karşıladılar. Yemeğimi veriyorlar çok mutluyum. Allah yetkililerden razı olsun" dedi.


Marmaris, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:16 Kaynak: DHA

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