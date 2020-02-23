Marmaris'te 7/24 şok denetimler başladı - Son Dakika
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Marmaris'te 7/24 şok denetimler başladı

7 saat önce

Marmaris'te 7/24 şok denetimler başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, ilçe genelinde polisin yaptığı trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan ve evraklarında eksiklikler bulunduğu belirlenen 17 sürücüye, toplam 5 bin lira trafik cezası kesildi.

Marmaris'te 7/24 şok denetimler başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, ilçe genelinde polisin yaptığı trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan ve evraklarında eksiklikler bulunduğu belirlenen 17 sürücüye, toplam 5 bin lira trafik cezası kesildi. Trafik muayene ve sigortası bulunmayan 1 araç ise trafikten men edilip, otoparka çekildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzuru, güvenliği ve suçluların yakalanması amacıyla şehrin giriş-çıkış ile farklı noktalarında şok denetimlerini artırdı. Marmaris- Muğla ve Marmaris- Datça karayolu girişinde asayiş ile trafik ekiplerinden oluşan çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, ilçeye girişi yapan araçlar, vatandaşlar kontrol edildi. Ellerinde tabletlerden denetim yapan polisler bir saatte 120 araç ve 180 kişinin sicil taramasını yaptı. Trafik kurallarına uymayan ve evrakları eksiklikler bulunan 17 sürücüye, toplam 5 bin lira para cezası kesildi. Trafik muayene ve sigortası bulunmayan 1 araç ise trafikten men edilip, otoparka çekildi.

Motosiklet sürücüsü Hülya Yetmen, "İlçe genelinde denetimler sıkı tutuluyor. Yaya ve araç güvenliği için sık yapılan denetimlerden memnunum. Motosiklete bindiğimde hep kask takarım. Kask takmak, can güevinliğimiz için çok önemli. Hayat kurtarır" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçe genelinde periyodik yaptığımız araç ile kişi denetimlerini artırdıklarını belirtip, "İlçenin giriş-çıkış ve farklı noktalarındaki, 'şok' adını verdiğimiz noktalarda, 7 gün 24 saat üzerinden 1'er saat arayla denetimlerimiz olacaktırö" dedi.

Marmaris'te 7/24 şok denetimler başladı

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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