Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 70'li Yıllardaki Yaşamı Gösteren Video Büyük Beğeni Topladı

Marmaris'te 70'li Yıllardaki Yaşamı Gösteren Video Büyük Beğeni Topladı

1 saat önce

Marmaris'te 70'li yıllardaki yaşamı gösteren video büyük beğeni topladıMUĞLA - Turizm kenti Marmaris'te 70'li yıllardaki yaşamı gösteren belgesel sosyal medyada paylaşıldı.

Marmaris'te 70'li yıllardaki yaşamı gösteren video büyük beğeni topladı

MUĞLA - Turizm kenti Marmaris'te 70'li yıllardaki yaşamı gösteren belgesel sosyal medyada paylaşıldı. 'Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi' sosyal medya hesaplarından paylaşılan video yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. Videoda sokakta oynayan çocukların yanı sıra ilçenin doğal güzelleri de yer alıyor.
Marmaris'in 1970 yıllardaki tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan belgesel görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 'Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi' sosyal medya hesaplarından paylaşılan video yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. TRT'de arşivinden ulaşılan görüntülerde, tekne yapımında çalışan işçiler, sokakta oynayan gençler ve çocuklar, ilçenin sokakları, düğünler yer aldı. Videoda Marmaris Kalesi çevresindeki yaşamın yanısıra koylara demirlemiş olan yatlar yer aldı. İngilizce anlatımlı belgeselde en dikkat çeken nokta ise ilçenin doğal güzelliği oldu. 'Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi' sosyal medya hesabından belgesel ile ilgili şu paylaşım yapıldı: " 1970'li yılların Marmaris'ini hem doğal hem tarihi güzelliklerini ön plana çıkararak gözler önüne seren belgeselimizin tamamına artık ulaşabilirsiniz. Bu harika Marmaris belgeseline TRT arşivinden ulaşıp sizlerle paylaşmamıza vesile olan Duayen Gazeteci Sayın Sungar Taylaner'e özel teşekkürlerimizi sunarız. Çeviride ve video düzenlemelerinde emeği geçen dostlarımıza ve çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Bu videoda belki de çocukluğunu görme şansını yakaladığımız Marmarislileri saygıyla selamlıyor, hayatlarını kaybetmiş büyüklerimizi ise bu vesile ile tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Yerel
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