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Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.09.2021 18:50
Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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