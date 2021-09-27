Marmaris'te 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılburun açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.