Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, soğutma çalışması devam ediyor (2) - Son Dakika

YANGINDAN KURTARILAN 600 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sponsorlar desteğiyle Marmaris- Datça kara yolu Hisarönü mevkii kavşağında kurduğu sahra yaşam hastanesi çadırında, orman yangınlarından kurtarılan 600 hayvanın tedavisini sağladı. 1 veteriner, 4 gönüllü ile tam zamanlı hizmet veren sahra hastanesinde; muayene masası, yoğun bakım kabini, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, cerrahi setler, operasyon lambası, sedye, acil müdahale ekipmanları, pansuman, sütür ve konumlandırılan buzdolaplarında ilaç ile çeşitli malzemeler bulunuyor. Çoğunluğu ayakları yanmış hayvanların getirildiği hastanede, en çok zarar görenler arasında kaplumbağalar yer alıyor. Hayvanların tedavisi sırasında özellikle korkan ve titreyen kedilerin gönüllülerin elinden kaçarak zorluk çıkardığı görüldü.