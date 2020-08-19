Marmaris'te Açık Hava Sinema Geceleri başladı - Son Dakika

Marmaris'te Açık Hava Sinema Geceleri başladı

Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği, Açık Hava Sinema Geceleri, Ağrı Dağı Efsanesi filmi ile başladı.

Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği, Açık Hava Sinema Geceleri, Ağrı Dağı Efsanesi filmi ile başladı. Bir ay boyunca Amfi Tiyatro'da sürecek etkinliğin ilk filminde vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş alanda yıldızlar altında film izledi. Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olan Fatma Girik ile Hakan Balamir'in başrollerini paylaştığı Ağrı Dağı Efsanesi isimli film, dün 21.00'de başlayan etkinlik kapsamında vatandaşların beğenisine sunuldu. Filme ilgi gösteren vatandaşların ateş ölçümü yapılırken oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre belirlendi. Film gösteriminden önce belediye tarafından hazırlanan Marmaris tanıtım filmi yayınlandı. Açık Hava Sinema Geceleri, 18 Eylül'e kadar belirli günlerde yapılacak gösterimlerle devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:03

Kaynak: AA

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