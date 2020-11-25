Marmaris'te "Acil Durum Deniz Suyu Arıtma Sistemi" devreye alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Acil Durum Deniz Suyu Arıtma Sistemi" belediye tarafından test edilerek kullanıma hazır hale getirildi.

Marmaris Belediyesi, afetlere yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında afet dönemlerinde altyapı tesisatlarının kaybedilmesi sebebiyle meydana gelebilecek su eksiğinin giderilmesi için mobil "Acil Durum Deniz Suyu Arıtma Sistemi"ni Atatürk Meydanı'nda test ederek envanterine kattı.

Denize kıyısı olan bölgelerde oluşabilecek büyük bir afette bölgenin su ihtiyacını temin etmeye yönelik olarak SEAMAR (Watermaker) tarafından üretilen, Sembol Turizm ve Otelcilik'in jeneratör katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi olarak "Acil Durum Deniz Suyu Arıtma Sistemi" Marmaris Belediyesi'ne kazandırıldı.

Afet alanlarında deniz suyundan kullanım suyu teminine yönelik ilk mobil sistem olduğu belirtilen ve römork üzerine sabitlenen sitem saatte 400 litreye yakın deniz suyunu kullanılabilir suya dönüştürebiliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'in deprem bölgesinde olduğunu ve büyük afetlere belediye olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Deniz suyunu kullanım suyuna çeviren sistemi belediyeye kazandırdıklarını belirten Oktay, "Su afetlerde yaşamsal en önemli faktördür. Böyle bir sisteme ihtiyacımız vardı. Bunu temin ettik. Bize katkılarından SEAMAR (Watermaker) ve Sembol Turizm ve Otelcilik'e teşekkür ediyorum. Özellikle altyapı ile sorunlar olduğundan en büyük temel ihtiyacımız su ciddi bir kaynağımız. Acil ihtiyacımız su. Biz de bu sistem ve cihazla birlikte büyük bir öneme sahip kullanım suyu ihtiyacını temin etmiş olduk." diye konuştu.

Elektrik olmadan jeneratör yardımıyla çalışan mobil sistemin deniz suyundan dönüştürdüğü su, Oktay ve gazeteciler tarafından da içilerek test edildi.