Marmaris'te adrenalin tutkunlarının denizde sörf keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te adrenalin tutkunlarının denizde sörf keyfi - Son Dakika

Marmaris'te adrenalin tutkunlarının denizde sörf keyfi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan rüzgarı değerlendiren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan rüzgarı değerlendiren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 25 kilometreyi bulan keşişleme, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar renkli görüntüler oluştururken, sörfçüleri kıyıdakiler de ilgiyle izledi.

Hayatta her güzelliğin tadını çıkarmak gerektiğini, rüzgarın da Allah'ın bahşettiği güzelliklerden birisi olduğunu belirten sörfçülerden Kamil Issı, "Başkaları için rüzgar korkulacak bir şey olabilir ama bizler için bayram anlamına geliyor. 2020 kış sezonunun en güzel rüzgarlı gününü yaşıyoruz. Hava güneşli ve rüzgar güzel esiyor. Bu rüzgarda dans etmeyip, nerede dans edeceğiz?" diye konuştu.

Marmaris'te adrenalin tutkunlarının denizde sörf keyfi

Marmaris, Dalgalar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:47 Kaynak: AA
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