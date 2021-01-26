Marmaris'te adrenalin tutkunlarının keşişlemede sörf keyfi

Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlar, renkli görüntüler oluştururken, sörfçüleri kıyıdaki vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 51 kilometreyi bulan keşişleme, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde saatte 51 kilometre hızla esen keşişlemeyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.

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