Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Aile Hekimleri İş Bıraktı

Marmaris'te Aile Hekimleri İş Bıraktı

1 saat önce

Marmaris'te aile hekimleri iş bıraktıMUĞLA - Aile hekimleri, doktorlara şiddet konusuna dikkat çekmek için iş bıraktı.

Marmaris'te aile hekimleri iş bıraktı

MUĞLA - Aile hekimleri, doktorlara şiddet konusuna dikkat çekmek için iş bıraktı.
Aile Hekimleri Federasyonu'nun aldığı kararla 'Şiddet varsa biz yokuz' sloganıyla aile hekimlerini iş bırakmaya davet etmişti. Marmaris'te hizmet veren bazı aile hekimleri de yaşlı ve çocuk hasta dışındaki hastalara bakmadı. Bazı aile hekimleri merkezleri kapılarına neden hasta bakmadıklarına ilişkin açıklama astı. Açıklamada, "İzmir Bornova'da yaşanan sağlıkta şiddet olayı çete yapısıyla yapılmış terör vakası olarak değerlendirilmelidir. 3 Nisan 2019 tarihinde bu şekilde de artık çalışmanın mümkün olmadığı belirterek korkunç olayla karşı karşıya kalınmış tüm meslektaşlarımıza destek olmak ve sesimizi duyurmak adına ve tüm illerde iş bırakma ve saat 12: 30'da İzmir'de Sağlık Müdürlüğümüz önünde basına açıklaması yapma kararımızı il derneğimiz ile birlikte aldık." denildi. İlçede muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya gelen kimi hastalar iş bırakma eylemine destek verirken kimi vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.
İzmir'de ne olmuştu?
Mevlana Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde 29 Mart'ta, doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K. adlı kadının bu teklifini kabul etmemişti. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K'nin kocası M.Y. ve yanındakiler, Yoğurtçuoğlu ve kavgayı ayırmak isteyen öğretmen Ali Türk'ü darp etmiş, olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:56 Kaynak: İHA

İzmir, Marmaris, Yerel
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