Marmaris'te AK Partili gençlerden örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te AK Partili gençlerden örnek davranış - Son Dakika

Marmaris'te AK Partili gençlerden örnek davranış

6 saat önce

AK Parti Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ceyhun Gökmen'in talimatıyla 70 yaş ve üzerindeki vatandaşları evlerinde ziyarete gitti.

Marmaris'te AK Partili gençlerden örnek davranış, System.String[]

AK Parti Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ceyhun Gökmen'in talimatıyla 70 yaş ve üzerindeki vatandaşları evlerinde ziyarete gitti.


Ziyaretlerini maske takarak gerçekleştiren ekip, evlere girmeden önce ellerini ve yüzlerini dezenfekte ederek evlerinden çıkamayan vatandaşlara maske, bal ve kolonya hediye etti.


AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Yaşlılarımız bizim değerlilerimiz. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi lazım çünkü riskli gruptalar. Önümüzde ki günlerde de bu tarz ziyaretlerimiz devam edecektir. Temas halinde bulunmadan bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.


Gençler evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşların ihtiyaçları olup olmadıklarını sorarak alışveriş dahil olmak üzere her türlü ihtiyaç anında aramaları için kendi telefon numaralarını bıraktılar. Acil durumda arayabilecekleri numaraları tekrar hatırlatarak bilgilendirme yaptılar.


Evlerinde sürpriz ziyaretçileri gören vatandaşlar ise bu durumdan gayet memnun kalıp, "Kim düşündüyse Allah razı olsun çok hoşumuza gitti bizi düşünenlerin olması" dediler. - MUĞLA

AK Parti, Marmaris, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:14 Kaynak: İHA

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