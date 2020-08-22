Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti - Son Dakika

Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 01:38
Kaynak: DHA
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