Son Dakika Haberleri: Marmaris'te "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm" semineri düzenlenecek
Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te 'Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm' semineri düzenlenecek

Marmaris'te "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm" semineri düzenlenecek

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri" yapılacak.

Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri" yapılacak.

Marmaris Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle düzenlenen seminer 8 Kasım'da 14.00'te İçmeler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilecek.

"Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri"nde TÜBİTAK Deneysel Tıp Uzmanı ve ARGE Laboratuvarı Kurucusu Doç. Dr. Oytun Erbaş ve yine Apiterapi ve Apiturizm alanında akademik çalışmaları bulunan Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Belma Suna sunum yapacak.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan açıklamada, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katılacağı seminerde arı ürünlerinin faydaları, kullanım alanları, apiterapinin hangi hastalıklara iyi geldiği ve dünyada nasıl uygulandığının tartışılacağı bildirildi.

Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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