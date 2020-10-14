Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Marmaris ilçesinde yapıldı.

Güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin bina, araç ve personel durumu ve lojman ihtiyaçları ile trafik tedbirlerinin artırılması konuları ele alındı.

Toplantıda, koy ve sahillerde tekne trafiğindeki artışla meydana gelen kirlilik ile koylara yanaştırılan teknelerin ağaçlara bağlanması nedeniyle oluşan zararlar konuşuldu.

Teknelerin koylarda demirleme ve bağlaması konusunda yaşanan sorunların ilgili kuruluşlarla koordine içerisinde çözüme yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Muğla'daki atık alım tesis/gemi sayılarının artırılmasının yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Eylül'de yayınlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca pandemi döneminde başta maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları olmak üzere umuma açık yerlerin ve diğer işletmelerin sık sık denetlenmesi ve gerektiğinde cezai işlem uygulanması üzerinde duruldu.

Kolluk birimlerince filyasyon çalışmalarında tespit edilen temaslıların ve pozitif vakaların sıkı şekilde takip edilmesi konusunda alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı.

Vali Orhan Tavlı, il genelinde vatandaşların ve yabancı misafirlerin huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların hassas bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve diğer ilgililer katıldı.