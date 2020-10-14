Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

14.10.2020 10:50
Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı, System.String[]

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Marmaris ilçesinde yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Marmaris ilçesinde yapıldı.

Güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin bina, araç ve personel durumu ve lojman ihtiyaçları ile trafik tedbirlerinin artırılması konuları ele alındı.

Toplantıda, koy ve sahillerde tekne trafiğindeki artışla meydana gelen kirlilik ile koylara yanaştırılan teknelerin ağaçlara bağlanması nedeniyle oluşan zararlar konuşuldu.

Teknelerin koylarda demirleme ve bağlaması konusunda yaşanan sorunların ilgili kuruluşlarla koordine içerisinde çözüme yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Muğla'daki atık alım tesis/gemi sayılarının artırılmasının yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Eylül'de yayınlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca pandemi döneminde başta maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları olmak üzere umuma açık yerlerin ve diğer işletmelerin sık sık denetlenmesi ve gerektiğinde cezai işlem uygulanması üzerinde duruldu.

Kolluk birimlerince filyasyon çalışmalarında tespit edilen temaslıların ve pozitif vakaların sıkı şekilde takip edilmesi konusunda alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı.

Vali Orhan Tavlı, il genelinde vatandaşların ve yabancı misafirlerin huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların hassas bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve diğer ilgililer katıldı.

Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

Orhan Tavlı, Marmaris, Asayiş, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de
Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti         
11:04
Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei