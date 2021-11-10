Marmaris'te "Ata'ya saygı" için yüzdüler - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla, "10 Kasım Ata'ya saygı" etkinliği düzenlendi.

İçmeler Mahallesi'nde yaşları 12-60 arasında değişen çok sayıda vatandaş, "10 Kasım Ata'ya saygı" etkinliğinde 3 kilometre uzaklıktaki Keçi Adası'na "Saygıyla anıyoruz, Atam için yüzüyoruz" sloganıyla yüzdü.

Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, yüzücüler ısınma hareketlerinin ardından denize koşarak girdi. İçmeler Halk Plajın karşısında bulunan 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na doğru kulaç attı.

Bazı yüzücüler adaya kadar yüzerken yorulan bazı yüzücülerden yarıdan geri döndü. Master yüzücüler ise adaya kadar yüzdü. Adaya ulaşan yüzücüler bir süre dinlendikten plaja geri yüzerek ulaştı.

Yüzücüleri gören sahildeki vatandaşlar alkışlarla ederek destek verdi.