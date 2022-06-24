Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı - Son Dakika
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Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı

24.06.2022 11:31
Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında ayaklarından yaralanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında ayaklarından yaralanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı. Yangın bölgesinde bir orman işçisi ise kendi suyunu alevlerden etkilenen kaplumbağa ile paylaştı.

Marmaris'te devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan alevlerle mücadele ederken, bir diğer yandan ise yangından etkilenen canlıların da yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Bölgede alevlerin içerisinde kalarak ayakları yanan domuz yavrusu bulunduğu bölgeden alınarak kurtarıldı. Yaralı hayvana ilk müdahaleyi ise orman işçileri yaptı. Ayakları yanan domuz yavrusuna su verip ayaklarını yıkayan ekipler, sonrasında yavru domuzu tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine teslim etti. Bölgede bir başka orman işçisi ise, yanında taşıdığı suyu yangından etkilenen bir kaplumbağa ile paylaştı. Orman ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te ayakları yanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı - Son Dakika
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