Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)
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BİR YANGIN DAHA ÇIKTIMuğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:27 Kaynak: DHA
BİR YANGIN DAHA ÇIKTI
Muğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı. Saat 15.30'da çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bu ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip aramaya başladı.
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),
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