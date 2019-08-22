Son Dakika Haberleri: Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)
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Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)

36 dakika önce

BİR YANGIN DAHA ÇIKTIMuğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı.

Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2), System.String[]

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı. Saat 15.30'da çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bu ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip aramaya başladı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),


Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:27 Kaynak: DHA
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