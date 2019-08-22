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Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını

1 saat önce

Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (3)POLİS ŞÜPHELİ 2 KİŞİ İÇİN TEYAKKUZDA, MAHALLE SAKİNLERİ NÖBETTEMarmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli...

Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (3)

POLİS ŞÜPHELİ 2 KİŞİ İÇİN TEYAKKUZDA, MAHALLE SAKİNLERİ NÖBETTE

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli iki kişinin hızla bölgeden uzaklaştığı yönünde iddialar üzerine ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı. 50 polis şüphelileri bulmak için 1 hektar kızılçam ve makilik alanla kaplı sarp dağ eteklerinde aramalarını sürdürdü. Aramalara Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan destek verdi. Yangının çıktığı yerin 25 metre uzağında ise çakmak bulundu. Muhafaza altına alınan çakmak üzerinde parmak izi araştırması yapıldı. Mahalle sakinleri ormana çıkan patika yollarda köpekleri ile dolaşarak nöbete başladı.

Ormanlık alana çıkan yollarda ve apartmanlardaki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Mahalledeki bir sitenin yöneticisi Murat Akgün, "Sitemizde dostlarımızla beraber bekliyoruz. İki gün önce iki defa bugünde iki olmak üzere toplam 4 defa yangın çıkarıldı. Görsek gerekeni kendimiz yapar güvenlik güçlerine teslim ederiz. Korku ve panik içindeyiz. Polislerimizle beraber nöbet tutacağız. Vatan hainliği bu olsa gerek" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabotaj ihtimaline karşı 3 araç ve 6 kişi yaya olmak üzere bölgede sürekli devriye gezeceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:07 Kaynak: DHA
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