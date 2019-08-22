Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (2)

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bugünkü ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü.

Son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıkmış oldu.

Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip arama çalışması başlattı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),