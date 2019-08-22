Son Dakika Haberleri: Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (2)
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Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (2)

40 dakika önce

BİR YANGIN DAHA ÇIKTIMarmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı.

Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (2), System.String[]

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI
Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bugünkü ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü.
Son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıkmış oldu.
Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip arama çalışması başlattı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Marmaris, Beldibi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:24 Kaynak: DHA
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