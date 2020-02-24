Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sıcak havanın etkisiyle Selimiye ve Bozburun mahallelerinde badem ağaçları çiçek açtı.

Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan mahalle sakinleri ve ilçedeki yabancı turistler beyaza bürünen ağaçlar ve papatyalarla kaplanan kırlarda fotoğraf çektirdi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da ilçenin sahillerinde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Marmaris, Selimiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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