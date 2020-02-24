Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı - MUĞLA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı - MUĞLA - Son Dakika

Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı - MUĞLA

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sıcak havanın etkisiyle Selimiye ve Bozburun mahallelerinde badem ağaçları çiçek açtı.

Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan mahalle sakinleri ve ilçedeki yabancı turistler beyaza bürünen ağaçlar ve papatyalarla kaplanan kırlarda fotoğraf çektirdi.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da ilçenin sahillerinde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı - MUĞLA

Selimiye, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı - MUĞLA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]