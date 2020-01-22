Marmaris'te bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Marmaris'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

6 saat önce

Marmaris ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Marmaris'te bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Marmaris ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında Marmaris Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, kurumların bağımlılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi, alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.


Kaymakam Aksoy, yaptığı konuşmada, turizm kenti Marmaris'te başta çocukları her türlü bağımlılıktan korumak için gerekli tedbirleri arttırarak hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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