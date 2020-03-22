Marmaris'te balık avında kaybolan 3'üncü kişinin de cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Marmaris'te balık avında kaybolan 3'üncü kişinin de cansız bedeni bulundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıkları denizde kaybolan Metin Zınk'ın (57) cesedine ulaşıldı.

Marmaris'te balık avında kaybolan 3'üncü kişinin de cansız bedeni bulundu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıkları denizde kaybolan Metin Zınk'ın (57) cesedine ulaşıldı. Dün de Zınk'ın yanınad bulunan Erdoğan İnce (60) ile Özkan Akıncı'nın cansız bedenleri bulunmuştu.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk, halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4,25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Grup, gece olmasına rağmen dönmeyince, yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine 16 Mart'ta, Sahil güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama- kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 6'ncı günü olan dün Hisarönü Körfezi ve Bördübet mevkisi açıklarında arama yapıldı. Ekipler, saat 13.00 sıralarında, Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bördübet mevkisinde Erdoğan İnce'nin cesedine ulaştı. Yaklaşık 1 saat sonra da Güllübük mevkisi açıklarında Özkan Akıncı'nın cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen iki kişinin cenazeleri, Marmaris Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

CESEDİ KIYIYA VURMUŞ OLARAK BULUNDU

Bugün de Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ile kayıpların yakınlarından oluşan 300 kişilik bir ekip ile kayıp olan Metin Zınk için Hisarönü Körfezi'nin Datça açıklarına bakan bölümündeki yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama yapıldı. Saat 09.00 sıralarında Gerence Burnu'nda Zınk'ın kıyıya vuran cesedine ulaşıldı. Zınk'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. Ölenlerin balığa çıktığı fiber tekneye ise henüz ulaşılamadı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenlerinin koronavirüs taraması sonrası yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:29 Kaynak: DHA

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